Don Feliciano Rizzella lascia la comunità pastorale mandellese

"Il vescovo Oscar (Cantoni, ndr) ha accolto la mia richiesta di tornare a guidare una parrocchia".

Questo l'annuncio di don Feliciano Rizzella ai fedeli presenti alla messa di sabato alle ore 18. Il sacerdote, dopo due anni di intenso ministero svolto presso la comunità pastorale mandellese, lascia per un nuovo incarico. In questo seppur breve periodo gli evidenti segni di umanità e vicinanza spirituale alle persone, dai giovani agli anziani, non saranno certo dimenticati.

Nelle vicinanze della canonica in cui risiedeva, nella frazione di Somana, in un apposito spazio don Feliciano teneva due animali: si tratta di due asine che rendeva disponibili in svariati luoghi e occasioni, in particolare per la gioia dei bambini invitati a cavalcare questi docili e, contrariamente al detto popolare dispregiativo, intelligenti animali.

Dialogo costruttivo con tutti

Nel corso di questi due anni don Feliciano ha incontrato persone e famiglie entrando nelle loro case a portare la benedizione. In alcuni casi con nessuna preclusione per il loro credo religioso, ma con ampia apertura all'ascolto improntando un dialogo costruttivo fra interlocutori di diverse estrazioni. Don Feliciano, nato a Loveno di Menaggio, sacerdote dal 2001, ha svolto il suo ministero a Bellagio e successivamente in parrocchie della Valtellina.

La richiesta di don Rizzella, inoltrata al vescovo di Como cardinal Oscar Cantoni e accolta dallo stesso presule, è motivata anche da motivazioni di carattere personale legate alla necessità di essere vicino ai genitori.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)