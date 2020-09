Il grazie della Rsa di Mandello ad Enrico e Angela: «Benefattori onorari»

I coniugi hanno fatto una donazione alla casa di riposo per finanziare nuovi spazi e un giardino. Il presidente monsignor Zanotta: «Gesto generoso a favore della Fondazione». In passato finanziarono anche l'acquisto di un'ambulanza per il Soccorso