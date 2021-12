Mandello: dopo 40 giorni Via Parini riapre a senso unico alternato

Dopo quaranta giorni parziale riapertura di via Parini a Mandello. La via era stata chiusa nella giornata del 5 novembre scorso a seguito della caduta di materiale roccioso dalla parete. Subito erano scattate le verifiche per garantire la piena sicurezza per automobilisti e pedoni.

"Scongiurata la chiusura durante le festività"

Come annunciato dal sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, "dopo alcuni lavori di disgaggio e messa in sicurezza e la verifica del geologo si è resa possibile la riapertura di via Parini con senso unico alternato. Sarà necessario un ulteriore intervento di messa in sicurezza per poter tornare alla disponibilità completa della strada, ma è stata almeno scongiurata la chiusura durante questo periodo natalizio".

Via Parini è un breve tratto che collega Piazza IV Novembre nella frazione di Molina con Via Carcano, importante in quanto punto di passaggio (oltre che di parecchi lavoratori) dei residenti della località Rogola e della frazione alta di Somana.