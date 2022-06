Dalla musica nel setificio alle mostre nella torre: un'estate di eventi targata Mandello e Abbadia

"Si tratta di grandi iniziative distribuite su tutto l'arco dell'estate. Sono quindi doppiamente orgoglioso per questi eventi che sono stati presentati". Non nasconde la propria soddisfazione il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli durante la conferenza stampa indetta per comunicare una tanto attesa ripartenza con appuntamenti di alto livello che caratterizzeranno le prossime settimane a Mandello e Abbadia, traaggregazione e cultura.

"Sarà una ripresa della cultura in generale, con finalità anche di carattere economico per quanto riguarda il rilancio e il sostegno a imprenditori e professionisti che gestiscono spazi e attività - ha aggiunto Fasoli - Non è infatti pensabile ad una sopravvivenza retta solo dai volontari che ringraziamo, o a una dipendenza esclusiva dai contributi pubblici. È necessario trovare uno sbocco intermedio, valorizzando tutti gli eventi e con essi i luoghi che abbiamo". Le iniziative in programma guardano a tutte le età, nella speranza di coinvolgere sempre di più i giovani.

"Lago di Como in Musica"

I comuni di Mandello del Lario e Abbadia Lariana, insieme alla Provincia di Lecco, sono gli enti che hanno deciso di patrocinare il corposo programma dei 12 pomeriggi musicali che prenderanno il via domenica 5 giugno presso la Fondazione Ercole Carcano, distribuiti nelle location del Setificio Monti e dei teatri San Lorenzo e De Andrè.

"Lago di Como in Musica" è il nome della rassegna, con i contributi di Fondo sostegno arti dal vivo, Acel energie, Fondazione comunitaria del lecchese e Lario Reti Holding. Al tavolo degli invitati con il sindaco e la presidente Gamag Emanuela Tavola, Luciano Gugliemo Andreoli in veste di “Ideatore con Lago di Como in musica, di questi progetti presentati. Devo dire che condivido perfettamente il pensiero del sindaco, ed è importantissimo rilevare che la musica è fondamentale sia a livello di anima che di vita".

"E-state incantati 2022"

Nello scrigno presentato alla stampa si innesta anche la rassegna "E-state incantati 2022" varata dall'Associazione Scanagatta-Zucchi nata in occasione del completamento del restauro dell'organo della scuola di Carlo Prati, datato 1670 circa, vanto del santuario della Beata Vergine del Fiume a Mandello. A questo prezioso strumento riportato alle sue origini e sonorità è dedicata la Stagione concertistica da Giugno a Ottobre 2022.

"Abbiamo scelto di organizzare una rassegna organistica finalizzata a valorizzarne le sue sonorità. Chi suona quest'organo avrà le medesime risposte di chi lo suonava 400 anni fa" - sottolinea Alessandro Milesi, mandellese di Olcio, organista che ha creduto con determinazione nel recupero di questo strumento. L'organo farà anche da tramite a un discorso di turismo di nicchia, europeo, alla ricerca di questi veri gioielli custoditi nei sacri edifici.

Torna la "Torre in festa" a Maggiana

E dulcis in fundo il ritorno della “Torre in festa”, la quattordicesima edizione di una festa di piazza ispirata alla tradizione medievale, in programma a Maggiana dove sorge la bertesca del Barbarossa. L'appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 giugno. Padre dell'iniziativa, il Gamag Gruppo Amici Maggiana.

"Per quest'anno prevediamo una svolta culturale con due mostre - dichiara infine la presidente Emanuela Tavola - La prima è una personale del professor Roberto Pozzi sul lavoro delle donne con fotografie esposte all'interno della torre. Nella chiesa di San Rocco ci sarà inoltre l'esposizione delle istantanee sui Giudèe, considerato il nostro cavallo di battaglia con oggetti e racconti legati a questa processione. Quest'anno vogliamo ripartire alla grande".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)