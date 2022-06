A Mandello la Festa della Musica ha fatto 13

Mandello si è animata di gente in ogni angolo cittadino, richiamata dalle note delle canzoni e dalle melodie portate in piazza in occasione della Festa della Musica del 21 giugno, nata in Francia nel 1982 spinta dall'invito “Faites de la musique”: Fate musica.

Dalla musica country, a quella d'autore con un gruppo che ha proposto il repertorio di De Andrè, per arrivare a brani degli anni Sessanta fino alla lirica, e ai giovani della Project Rock School: nulla è stato lasciato fuori da questo grande evento al solstizio d'estate.

Ben 13 le postazioni assegnate agli artisti, dai singoli ai gruppi, che hanno aderito a questo invito che già in passato a Mandello aveva sempre ottenuto risposte molto positive in termini di adesioni e pubblico.

Abbiamo visto gente cantare, ballare ed anche emozionarsi ascoltando un pezzo a cui ciascuno di noi ha legato un ricordo della propria vita. Questo perchè la musica è ancora, e sarà sempre. un grande veicolo di emozioni. Una Festa in grado quindi di regalare ogni anno momenti coinvolgenti e speciali, sia ai cantanti che al pubblico.

(Si ringrazia Alberto Bottani per foto e collaborazione)