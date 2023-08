"La Fiera di San Rocco? Una tradizione che i mandellesi vogliono mantenere"

Un successo. Così definisce la Fiera di San Rocco, andata in scena nella giornata del 16 agosto come vuole la tradizione, l'assessore mandellese al Turismo e al Commercio Silvia Nessi.

"Abbiamo avuto in totale 58 banchi di tutti i generi, dagli alimentari all'abbigliamento - spiega - Spiace che molti commercianti, titolari di concessione dodecennale, per svariati motivi non si siano presentati all'appuntamento. Alcuni di loro sono stati sostituiti dai cosiddetti 'spuntisti' che hanno occupato le postazioni rimaste vaganti".

"Presenti molti stranieri"

I mandellesi, e non solo, non sono comunque mancati. "Ho visto un'ottima affluenza, soprattutto nelle ore mattutine e ho notato anche la presenza di turisti stranieri che amano molto i nostri mercati. La Fiera di San Rocco si conferma un appuntamento irrinunciabile per i mandellesi, una tradizione che tutti tengono a mantenere viva".

"Un ringraziamento particolare - conclude Nessi - va alla nostra Polizia locale, che poco dopo l'alba era già presente per seguire tutte le operazioni di spunta e sistemazione degli ambulanti".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)