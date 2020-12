Tappa a Mandello per il Governatore Fontana: «Grazie al Piano Lombardia verrà realizzato il centro sportivo polifunzionale»

Il Governatore della Lombardia in visita a Mandello. Dopo l'incontro di questa mattina all'ospedale Manzoni, Attilio Fontana ha raggiunto il cantiere di Pra Magno che porterà alla riqualifica dell'area con realizzazione del centro sportivo polifunzionale. Ad accoglierlo il sindaco Riccardo Fasoli, il sottosegretario ai Grandi Eventi sportivi Antonio Rossi e i Consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti, oltre ad altri esponenti del mondo politico, imprenditoriale e associativo di Mandello.

«Da oltre dieci anni questo cantiere aspettava di essere aperto, bloccato da lungaggini burocratiche e mancanze di fondi - ha commentato Fontana - Il Piano Lombardia lo ha fatto partire. Mandello del Lario avrà finalmente il suo centro sportivo polifunzionale». L'importo del contratto sfiora i 300.000 Euro.

L'area in questione sorge vicino alla Canottieri Moto Guzzi. I lavori del primo lotto sono già iniziati. Nel complesso l'intervento porterà anche alla realizzazione di una parete di arrampicata e di due sale polifunzionali. Sergio Gatti, in qualità di assessore comunale allo Sport ha consegnato a Fontana i gagliardetti di Lega Navale, Canottieri Moto Guzzi e Polisportiva Mandello per conto dei presidenti delle tre associazioni.

