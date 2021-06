"100% donne in Guzzi, in moto per il centenario", tutto pronto a Mandello

Per chi ha la Guzzi nel cuore organizzare eventi dedicati all'Aquila, equivale ad avviare un motore e correre lungo le strade a caccia di emozioni in libertà. Uno di questi eventi è il "Moto Incontro 100% Donne in Guzzi” convention in rosa in programma domani, domenica 13 giugno, in occasione del centenario del celebre marchio mandellese. Questo ritrovo si ispira al Circuito del Lario cj si snodava nel lontano 1921 attraverso i paesini sulla sponda dirimpettaia del lago. Asso, Valbrona, Onno, Vassena, Limonta, Bellagio, Guello, Civenna, Magreglio, Barni, Lasnigo, un tour di 220 chilometri percorso sei volte.

Memori di questi fasti motoristici del passato, Mario e Riccardo De Marcellis (padre e figlio) con la collaborazione fattiva di Renato Pasini presidente del Moto Club Guzzi GP e di Enrico Cantoni coordinatore onorario, hanno promosso l'organizzazione del "Moto Incontro 100% Donne in Guzzi".

Il programma

L'appuntamento avrà inizio alle ore 9 sul piazzale antistante l’azienda mandellese di via Parodi. Alle ore 10 il via al tour in rosa, ad omaggiare il centenario. Nel pomeriggio alle ore 15 dopo il pranzo presso l’hotel ristorante Al Verde con la consegna dell’attestato, la visita alla “Guzzi Private Collection”. Un numero zero di questo evento denominato” Moto Incontro” che senza dubbio avrà nel futuro un degno posto di onore tra gli appuntamenti irrinunciabili per gli appassionati dell'Aquila.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)