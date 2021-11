Inaugurazione della piazza e un nuovo sacerdote, anche il vescovo a Mandello

Una due giorni tutta mandellese quella di Oscar Cantoni, vescovo di Como in visita alla Comunità Pastorale guidata da don Giuliano Zanotta. Venerdi l'alto prelato ha presieduto in San Lorenzo la concelebrazione della messa attorniato dai sacerdoti del territorio, mentre sabato 30 ottobre ha partecipato all'inaugurazione della piazza antistante la chiesa dedicata al Sacro Cuore, riaperta alla viabilità dopo l'intervento di riqualifica promosso dall'Amministrazione comunale. Il nuovo sagrato che accoglie la convergenza delle vie don Carlo Gnocchi, viale della Costituzione e via Nazario Sauro, è stata benedetta da monsignor Cantoni in occasione del taglio del nastro tenuto dal sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.

Il sindaco Riccardo Fasoli e il vescovo Oscar Cantoni.

“Abbiamo restituito un nuovo volto a quest'area importante di Mandello con la ristrutturazione della piazza” ha dichiarato il sindaco Riccardo Fasoli all'inaugurazione."Ho sentito come una urgenza pastorale, quella di passare di vicariato in vicariato, per consolare, confortare - ha detto invece il vescovo Cantoni - Ma anche per promuovere, concertare ciò che si sta facendo o riavviare ciò che è stato interrotto”. La pandemia con tutti i suoi risvolti ha infatti rallentato o fermare il cammino dei fedeli nelle loro pratiche religiose e iniziative. Un invito alla ripartenza, segnato anche dall’annuncio di don Giuliano Zanotta e dallo stesso vescovo inerente l'arrivo nella Comunità pastorale mandellese di un altro sacerdote che collaborerà con gli altri religiosi. Si tratta di don Feliciano Rizzella, che presente alla concelebrazione ha ricevuto l'applauso dei fedeli nella chiesa di San Lorenzo.

Nativo di Loveno (Menaggio), 46 anni, è stato ordinato sacerdote nel 2001 con incarichi in Valtellina, e nella provincia comasca. Da oggi, lunedì 1° novembre don Feliciano avvia il suo nuovo percorso a Mandello del Lario, in frazione Somana presso la chiesa di Sant'Abbondio.

Ricordiamo infine che durante la sua tappa a Mandello, il vescovo Oscar Cantoni ha visitato anche la mostra delle radio d’epoca allestita presso la “Veranda” nelle adiacenze del sacro edificio dedicato al Sacro Cuore. “ A cui è stato restituito un nuovo volto con la ristrutturazione della piazza” Le parole del sindaco Riccardo Fasoli al taglio del nastro inaugurativo.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)