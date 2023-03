L'Amministrazione di Mandello al mercato per illustrare il Pgt ai cittadini

Una serie di incontri con la cittadinanza per entrare nel vivo del nuovo Pgt e approfondire le modifiche che interesseranno zone importanti del paese. A proporli è il Comune di Mandello.

Oggi, lunedì 27 marzo, l'Amministrazione sarà in piazza Garibaldi in occasione del mercato settimanale. "Porteremo con noi le tavole generali del nuovo Piano di Governo del Territorio e del primo lotto del progetto di riqualificazione dei Giardini" fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli.

Martedì mattina è invece previsto l'incontro con tecnici e professionisti sempre sul tema del nuovo Pgt e delle sue regole. "Con i cittadini - prosegue Fasoli - ci ritroveremo martedì 4 aprile alle ore 20.45 presso la sala civica di via Dante 47 per parlare del nuovo strumento urbanistico. Appuntamento poi per mercoledì 12 aprile, presso la sala polifuzionale del Lido comunale alle ore 21, per un incontro dedicato principalmente ai residenti di Mandello basso ma non solo. Tema principale saranno i Giardini pubblici".