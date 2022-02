A San Valentino i mandellesi si scattano un selfie in una cornice a forma di cuore

Il cuore grande dei commercianti mandellesi... Si avvicina San Valentino e la collaborazione tra gli esercenti mandellesi e l'Amministrazione comunale prosegue. Le novità sono state illustrate dall'assessore al Commercio e al Turismo Silvia Nessi.

"Ho pensato a qualcosa di semplice, uguale per tutti, ma nello stesso tempo di effetto e anche 'social - spiega - Per tutte le attività aderenti sono disponibili delle grandi cornici gonfiabili a forma di cuore per invitare i clienti e gli avventori a scattarsi un selfie e taggare @ilnomedelnegozio e @visitmandello".

La distribuzione del materiale, consistente nel grande cuore rosso e nella locandina dedicata, è iniziata in questi giorni e da martedì 8 febbraio fino al giorno di San Valentino tutti i cittadini e i turisti potranno scattare la propria foto e pubblicarla sui social.

Adesione da 40 attività

"Con molto piacere ho ricevuto l'adesione di 40 attività in paese. È questo il segno che la bella squadra nata all'inizio della pandemia con 'Mandello a domicilio' e che ci ha permesso di tenerci saldamente vicini in un momento in cui il Covid-19 ci teneva distanti gli uni dagli altri, è sempre viva e attiva. Nel 2020 abbiamo scoperto quanto sia bella e utile la condivisione soprattutto nei momenti più difficili, quando tutti noi abbiamo visto le nostre attività chiuse all'improvviso, le strade vuote e non avevamo certezze. Per tutti questi motivi il senso di unità che nasce anche dalla semplice partecipazione a un'iniziativa comune è uno stimolo per tutti noi a continuare a credere nel nostro lavoro e nelle nostre attività".

Per l'occasione il Municipio nelle serate dell'11, 12, 13 e 14 febbraio sarà illuminato di rosso.