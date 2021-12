Mandello, si accende il Natale: sul Municipio i luoghi simbolo del paese

Il Municipio e Piazza Leonardo da Vinci si accendono per le festività: è il "Magico Natale 2021" voluto dall'Amministrazione mandellese, che ha scelto di proiettare tutti i simboli del paese sulla facciata del palazzo comunale.

Dal 1° dicembre, per l'intero periodo natalizio (mentre resterà allestita la mostra sui 100 anni della Moto Guzzi), si potranno ammirare la Torre di Maggiana, la Chiesa di San Giorgio, la Casa dell'Aquila, l'Imbarcadero, la Riva Granda e le cime della Grigna.

"È stata una scelta voluta e pensata - spiega l'assessore al Commercio e al Turismo Silvia Nessi - Volevamo una decorazione sì natalizia, ma non le solite immagini. Così abbiamo pensato di proporre fotografie di tutto che ciò che ci fa conoscere e apprezzare nel mondo, trasformandole nelle classiche decorazioni natalizie. Viviamo in un territorio meraviglioso e abbiamo il dovere di valorizzare tanta bellezza. L'illuminazione natalizia viene completata da una nuova serie di luminarie con grandi stelle dorate che percorrono tutte le vie del centro e che ritroviamo anche nelle frazioni dove abbiamo voluto alternare stelle dorate con alberi illuminati".

Lotteria e letterine

Sempre nella giornata di mercoledì ha preso il via la lotteria "Magico Natale": i bollini che serviranno a completare le schede sono già in distribuzione presso i 110 esercizi del paese aderenti all'iniziativa. Inoltre, fa sapere l'assessore, è stata completata la distribuzione nelle scuole dell'infanzia e nella primaria del kit per realizzare la letterina indirizzata a Babbo Natale che verrà poi imbucata nell'apposita cassetta presso la tradizionale Mostra delle Associazioni nella Frazione di Molina il giorno 8 dicembre.

Anche il gioco "Riempi di colore il tuo Bianco Natale" è in fase di distribuzione presso le scuole e le domande che permetteranno di completarlo saranno esposte nei prossimi giorni nelle vetrine degli esercizi commerciali. "Saranno semplici quiz volti a stimolare nei bimbi la conoscenza del nostro territorio e delle nostre tradizioni - prosegue Nessi - Il tutto culminerà in una mostra allestita in occasione dello spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli 'Incanto di Natale' programmato per domenica 19 dicembre presso il Teatro Comunale. Tante sono le iniziative in programma, saranno l'occasione per vivere momenti di serenità in famiglia".