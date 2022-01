/ Piazza Leonardo Da Vinci, 6

Mandello, l'estrazione della lotteria "Magico Natale" sarà in diretta streaming

La pandemia fa saltare lo spettacolo in programma domenica prossima. Martedì, in diretta su Youtube, i biglietti vincenti, le premiazioni di "Andando per presepi" e del concorso per i bambini