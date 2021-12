Anche Babbo Natale in volo ai mercatini di Mandello, associazioni protagoniste

Grande partecipazione oggi a Mandello alla mostra delle associazioni con il mercatino a tema natalizio, che torna in scena dopo l'anno di sospensione causa Covid, tra voglia di ripartenza e solidarietà. Protagoniste infatti i gruppi di volontariato del paese che hanno potuto far conoscere le proprie attività, raccogliere fondi e offrire una bella occasione di festa alla cittadinanza. Dall'Avis al Centro di Ascolto Caritas, dagli Alpini all'Aido, dal Cai Grigne al Soccorso e tanti altri: una trentina gli stand dei sodalizi coinvolti, allestiti nel piazzale della frazione di Molina.

La manifestazione si sarebbe dovuta tenere in occasione della Festa dell'Immacolata, ma a causa della neve è stata rinviata a sabato 11 dicembre. Immancabili anche i prodotti locali e le strenne natalizie, oltre ai giochi per i bambini che hanno potuto inoltre apprezzare la discesa di Babbo Natale dal campanile della chiesa. Ecco alcune foto dell'evento scattate da Alberto Bottani che ringraziamo per la collaborazione. la mostra delle associazioni si è aperta alle 9 e proseguirà fino alle 17 di oggi.