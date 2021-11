Mandello riabbraccia la mostra dedicata al Centenario della Moto Guzzi

Dopo avere effettuato il giro del lago, l'Aquila torna nel suo nido. La mostra sulla storia della Moto Guzzi, "I 100 anni dell'aquila", che da Mandello era partita la scorsa estate, torna proprio a Mandello, nella centralissima Piazza Leonardo da Vinci di fronte al Municipio. E lì resterà sino a data da destinarsi, con ogni probabilità sino all'anno nuovo.

Il sindaco Riccardo Fasoli ha salutato l'evento con soddisfazione. "È stata una belissima iniziativa che ha girato tutti i comuni del lago: Dervio, Bellano, Varenna, Colico, Lecco, Malgrate e infine Palazzo Lombardia a Milano - spiega - Speriamo di poterla condividere sino a marzo con altri comuni, vedremo se con la nostra rete di 'Città dei motori' riusciremo a portarla da altre parti. Il bello è che i pannelli sono intercambiabili, quindi potrebbero essere affittati da terzi oppure riutilizzati per altre mostre sul territorio".

La mostra è stata un successo ovunque sia stata allestita. "Resterà sino a quando vogliamo, probabilmente la lasceremo per Natale perché non abbiamo eventi particolari in piazza - prosegue Fasoli - Attraverso un bando presentato la scorsa estate il progetto ha potuto contare su un finziamento da Regione Lombardia pari a 17mila euro. Le strutture sono costate 36mila euro più la realizzazione dei pannelli e il trasporto, ma devo dire che il ritorno che ha dato in termini di visibilità, a Mandello e all'azienda, è stato molto importante".