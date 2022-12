A Mandello è già atmosfera natalizia: negozi "Aperti per le feste"

A Mandello negozi aperti per le feste. Cresce l'attesa per la lotteria natalizia: la distribuzione dei bollini ha già spiccato il volo, tanto che molti commercianti hanno già richiesto la seconda fornitura di tessere e bollini.

"Questo, a parer mio, è un ottimo segnale" commenta l'assessore al Turismo e al Commercio di Mandello Silvia Nessi. Nel weekend alle porte, 3 e 4 dicembre, numerose attività saranno aperte e lo saranno ininterrottamente sino alle feste. "C'è una grande voglia da parte di tutti di aprire le porte dei propri negozi all'atmosfera natalizia - propsegue l'assessore - Abbiamo preparato un elenco delle aperture dei negozi, col titolo 'Aperti per le feste', sulla falsariga di quello già proposto in estate 'Aperti per ferie'. Mi piace molto e mi riempie di orgoglio questa collaborazione attiva da parte degli esercizi commercianti: è la testimonianza che stiamo tutti cercando di dare il nostro meglio e soprattutto lo stiamo facendo tutti insieme".

I primi eventi natalizi

Si conferma così una collaborazione, quella tra Amministrazione comunale e commercianti, che nel corso degli ultimi anni e in particolare dall'emergenza pandemica in avanti, è divenuta sempre più stretta.

Questo fine settimana verranno proposti i primi due eventi natalizi dedicati ai bambini: il laboratorio creativo "Tra la foresta e il Natale" e il concorso di disegno su strada "Piccoli madonnari". Questi due appuntamenti daranno l'avvio a una serie di manifestazioni davvero imperdibile con spettacoli, musica e momenti di gioco davvero per tutti.

"C'è grande attesa - conclude Nessi - anche per il trenino che circolerà per le vie del paese, con a bordo Babbo Natale, per la gioia dei bambini e per gli spettacoli dedicati ai più piccini".

Il programma delle aperture