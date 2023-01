Due nuovi agenti per la Polizia locale di Mandello

Dal 16 gennaio l'organico della Polizia locale di Mandello del Lario si fregia dell'ingresso di due nuovi giovani agenti, assunti tramite concorso indetto dall'Amministrazione comunale. Si tratta di Chiara Lafranconi, 32 anni, e Lorenzo Andreotti, nato nel 1992. Dal mercato settimanale del lunedì al controllo delle vie cittadine, quella di ieri è stata la prima giornata di operatività tra le location del lavoro che li attende a tutela e sicurezza della cittadinanza.

L'agente Lafranconi non è un volto nuovo a Mandello avendo in precedenza svolto attività di vigilanza in questo comune. Nel suo curriculum, troviamo inoltre il servizio svolto presso i comuni associati della Valletta Brianza e Santa Maria Hoè; a seguire Abbadia, Valmadrera Malgrate e Oliveto Lario. Lorenzo Andreotti, di Galbiate, da un'attività di bibliotecario passa ad indossare la divisa di agente di Polizia locale all'interno del comando guidato da Mario Modica. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)