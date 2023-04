Mandello e Olginate alleati per la musica: i giovani incidono nella Project lead

Mandello e Olginate alleati per la musica: i giovani della Project rock school che fa capo ai due comuni hanno inciso infatti nella sala Project lead, rivivendo le emozioni di quando sbarcarono agli Abbey Road studios di Londra. Project lead rappresenta infatti un nome valore a livello nazionale e non solo per l'attività che svolge da oltre 25 anni nella progettazione e produzione di workstation audio e video. Qui la tecnologia informatica al massimo delle sue evoluzioni, impieghi e prestazioni ha stregato nel vero senso della sua terminologia le due rock school, scuole comunali di musica con sedi a Mandello e Olginate.

Dimostrazione tangibile l'ingresso in questo vero tempio locale dell'elettronica, situato a Mandello, del sindaco "di casa" Riccardo Fasoli e del primo cittadino di Olginate Marco Passoni insieme al direttore delle scuole musicali, Stefano Marzocchi. A motivare l'ingresso in questa “fabbrica” della musica dei primi cittadini e della dirigenza, l'apertura degli studi di registrazione della Project lead da parte del titolare Giovanni Zucchi ai neofiti strumentisti e cantanti.

Musicista e stimato professionista del settore fin da giovane, Zucchi ha concesso ai ragazzi che frequentano le due Rock school la possibilità di misurare le proprie capacità interpretative attraverso audio e video presso uno studio, in cui la tecnologia conquista gli addetti ai lavori e coloro che la vivono da distanza, diciamo di riflesso. I suoni, le luci, i colori, si fondono in via Volta in una miscellanea che invita e coinvolge ad amare la musica in tutte le sue declinazioni. E sulla loro pelle i giovani alunni hanno appreso come comunicare le loro performance, grazie al supporto tecnico e umano del titolare.

Giovanni Zucchi può vantare nel suo ricco curriculum lavorativo, la presenza professionale al recente Festival di San Remo, a diversi concerti di Vasco, di Cremonini, e dei Modà. E poi ancora il lavoro nei teatri, tra cui la Fenice di Venezia, e oltre oceano nel 2009 al Madison square garden di New York. Con il suo staff ha seguito e segue musicisti di fama internazionale grazie al fatto che "avendo studiato musica fin da piccolo, ho visto e seguito il cambiamento con l' evolversi delle nuove tecnologie” - spiega lo stesso Zucchi.

Il suo studio mandellese è dunque approdato nelle prime posizioni di una hit parade della produzione di qualità, ieri assaporata anche dai giovani alunni della Project rock school, che dopo avere registrato nel 2018 all'iconico Abbey Road studios di Londra, sono stati ora conquistati dall'ingresso al Project lead in una realtà internazionale a pochi passi da casa. Vere emozioni vissute a km zero. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)