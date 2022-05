Mandello omaggia Falcone a trent'anni dalla strage di Capaci

Mandello omaggia i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due giganti al servizio dello Stato assassinati dalla mafia.

I gruppi di maggioranza e opposizione in seno al Consiglio comunale hanno invitato tutta la cittadinanza a partecipare a un breve momento di commemorazione in ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, uccisi dalla mafia il 23 maggio di trent'anni fa.

Ricorre oggi infatti l'anniversario della strage di Capaci, attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 con una carica composta da tritolo, RDX e nitrato d'ammonio per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone.

Il ritrovo avverrà lunedì 23 maggio alle ore 18 in piazza Leonardo da Vinci a Mandello, davanti alla sede del Municipio, sulla cui facciata è stata esposta l'immagine dei giudici Falcone e Borsellino.

Un ulivo nei comuni della Lombardia

"Regione Lombardia è in prima linea per contrastare la mafia e la criminalità organizzata". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci.

"In vari Comuni lombardi - spiega l'assessore - abbiamo finanziato la messa a dimora di un ulivo e l'apposizione di una targa in memoria dei martiri caduti nelle stragi mafiose. L'ulivo, infatti, rappresenta la forza dei valori dello Stato radicati nel terreno, che con le proprie radici sorreggono il peso della storia e la lotta della giustizia contro la mafia. Abbiamo grande attenzione - prosegue - anche verso gli oltre 3.000 beni confiscati presenti in Lombardia, come testimonia l'accordo sottoscritto con l'Agenzia nazionale. Per il loro recupero e riutilizzo, nei bienni 2019-2021 e 2022-2023 abbiamo stanziato 6,5 milion. Così manteniamo sempre vivo il ricordo del giudice Falcone e delle vittime di mafia".