La variante al Pgt di Mandello si mostra agli occhi dei cittadini

Passi avanti per la variante al Piano di governo del territorio a Mandello. Dallo scorso primo marzo sono pubblicati i documenti relativi. "Come già anticipato - spiega il sindaco Riccardo Fasoli - si tratta di una vera e propria nuova stesura: nuove tavole, nuove regole e nuove previsioni per le aree dismesse o in trasformazione".

Gli interventi in cantiere

"La variante permetterà di procedere con la ristrutturazione dello stabilimento Guzzi, con il recupero turistico dell'area dell'ex vellutificio Redaelli, la soluzione del problema di via Mazzini/via San Zenone e una definizione normativa più chiara e semplice".

Tutti i cittadini possono prendere visione della documentazione fino al 31 marzo presso la segreteria comunale e anche collegandosi al sito del Comune di Mandello del lario.

Un mese per le osservazioni

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate dal 1° aprile 2023 fino alle ore 12 del 1° maggio 2023 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it o in forma scritta su carta semplice all'ufficio Protocollo del Comune di Mandello del Lario, con l'apposito modulo messo a disposizione presso la Segreteria comunale e sul sito ufficiale del comune di Mandello del Lario.

È invece organizzato per il 28 marzo alle ore 10 presso la sala consigliare un incontro con i professionisti del territorio per approfondire la normativa e accogliere suggerimenti. È richiesta conferma di presenza entro venerdì 24 marzo all'indirizzo edilizia.privata@mandellolario.it.