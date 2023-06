Padre e figlio nel nome di Vasco

"Vr2Duo": una semplice sigla che contiene storia, musica e passione. Parliamo del duo nato a Mandello del Lario, dall'intuizione di Silvestro e Alan Iannice, rispettivamente padre e figlio, uniti dalla passione per la musica e soprattutto per Vasco Rossi, il rocker emiliano che riempie ancora gli stadi con i suoi concerti. Quel Blasco che agli inizi della sua carriera si esibì anche nel parco di Villa Gomes a Maggianico, diventando poi un punto di riferimento per intere generazioni, tra musica e canzoni.

Silvestro, vent'anni vissuti a Bologna, con alle spalle le lezioni di canto prese da Alda Scaglioni, la stessa insegnante che contribuì a costruire la carriera di Gianni Morandi, riferisce "In quei tempi mi piacevano i Beatles, Bee Gees, i Rokes, Paul Anka e gli italianissimi Dik Dik. Cantavo nei locali dove mi chiamavano, per un compenso a serata di 500 delle vecchie lire". Poi la svolta canora. Silvestro arriva a Mandello, negli anni Novanta, complice un karaoke, si converte alle musica alle canzoni del Blasco che porta anche alla Festa della musica del 21 giugno ambito mandellese. Il figlio Alan ci racconta invece: "La musica l'ho sempre avuta nel Dna. Ho iniziato ad ascoltare Vasco negli anni Ottanta grazie a una musicassetta che mi era stata regalata". Da qui la crsecente passione per il rocker, e per la chitarra elettrica di Maurizio Soleri.

"Io la suono da autodidatta - aggiunge Silvestro - anche grazie agli accordi che mio padre mi aveva insegnato". Alan ha suonato con diverse band locali, con un trascorso tutto all'insegna della musica. "Ogni volta e Fegato spappolato sono per me le canzoni che più lo rappresentano", ci riferisce dietro nostra domanda. Inutile chiedere se il nostro interlocutore sarà a ai prossimi concerti di Vasco. L'ultimo a cui ha assistito risale al 2019 a San Siro.

Da oggi il neonato duo è a disposizione di chi ne vorrà sentire e gustarne le performance, con una prima uscita pubblica in zona lago a Mandello del Lario il prossimo 21 giugno in occasione della Festa della Musica. "Vado al massimo" è il motto a tema che unisce padre e figlio in questo percorso musicale che va oltre il rapporto familiare. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)