Panchine bianche per completare il nuovo look di piazza Sacro Cuore

Completato l'intervento di riqualifica del piazzale antistante la chiesa dedicata al Sacro Cuore, edificata nel 1936 a Mandello del Lario. L'attuale Amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Fasoli, a partire dallo scorso ottobre ha ridato un nuovo volto allo spazio che circonda il sacro edificio. Centro di snodo tra via Don Carlo Gnocchi e viale della Costituzione, l'agorà ha visto in questi giorni il completamento, come da progetto, del suo arredo urbano.

Sul lato al confine con la scuola primaria Sandro Pertini e dal lato opposto dove aveva sede l'Istituto Banca Popolare di Sondrio ora trasferita presso il supermercato Iperal, sono state posizionate diverse moderne panchine in colore bianco.

Oltre a questi punti destinati alla sosta e alla convivialità, sono state inoltre collocate due colonnine per raccogliere i sacchetti con le deiezioni canine. La nuova piazza nel suo insieme si coniuga allo sguardo dell'osservatore nel suo stile moderno che positivamente si innesta con la stile altrettanto attuale della chiesa del Sacro Cuore. Al taglio del nastro avvenuto lo scorso ottobre, accanto al sindaco era intervenuto anche il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni, impartendo sul rinato spazio la sua benedizione.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)