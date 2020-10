Mandello, piantumato il melograno alla presenza degli alunni: «Segno di fratellanza e speranza»

“Per celebrare la riapertura delle scuole dopo il lockdown 2020” recita la targa posizionata ai piedi della pianta di melograno, piantumata nel giardino di piazza Fratelli Pini Garibaldini. Un momento di condivisione voluto dall’Istituto scolastico Santa Giovanna Antida di Mandello del Lario.

Gli alunni delle cinque classi elementari a presenziare sulla pubblica piazza con canti e distribuzione di bigliettini augurali ai presenti recanti la scritta “Auguri per un futuro sereno per tutti”. Il perché della scelta della pianta di melograno lo hanno spiegato e ribadito unitamente il direttore didattico Adriana Lafranconi e suor Giovanna Morstabilini che all’interno della scuola riveste l’incarico di consulente pedagogico didattico.

Il frutto della pianta eletta a emblema è simbolo di buon auspicio, fratellanza, abbondanza, prosperità, fertilità. Qualità esternate sui tazebao allestiti sulla piazza da parte degli alunni, impegnati in un attento lavoro di ricerca scolastica per giungere a questo momento di condivisone con la popolazione.

Lo studio dei giovanissimi allievi ha portato a scrivere sui cartelloni illustrativi che “Del melograno si parla nei testi sacri di Ebrei e Cristiani, nell’Antico Testamento - come spicchio di melograno è la tua tempia dietro il tuo velo - E nel Corano per i Musulmani - Egli è Colui che fa scendere l’acqua dal Cielo con la quale facciamo nascere germogli di ogni sorta-“ Una mattinata quella vissuta dall’Istituto mandellese nella speranza di guardare ad un futuro migliore lontano da ciò che da diversi mesi a questa parte limita le nostre vite, ma non i nostri pensieri.

«Felice di tornare in mezzo ai bambini» si è dichiarata infine la neo assessore alla Cultura di Mandello, Doriana Pachera, che da ex insegnante alla primaria Pertini ora riveste la carica istituzionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery