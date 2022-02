Donazione organi, si rafforza la collaborazione tra Comune di Mandello e Aido

Firmato nella mattina di giovedì 17 febbraio il protocollo tra il gruppo Aido rappresentato dal presidente Mario Lafranconi e il Comune di Mandello, nella persona del sindaco Riccardo Fasoli, volto alla realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi.

L'accordo si inserisce nelle attività già svolte da tempo in maniera sinergica tra i due enti, che condividono la necessità di fare chiarezza sul tema della donazione e stimolare i cittadini a esprimersi favorevolmente.

Le modalità di adesione

Esistono diversi modi per dare la propria indicazione sulla donazione: attraverso l'associazione presso la sede in via Dante 57 (nei locali sopra alla sala civica), presso il comune di Mandello del Lario al momento del rinnovo della carta d'identità, presso le strutture territoriali di Ats (previo appuntamento) e attraverso il servizio online digitalaido dove, con le credenziali Spid, è possibile fornire la propria indicazione.

"Per quanto riguarda il canale comunale, il 76% circa dei cittadini che hanno rinnovato il documento hanno rilasciato il consenso - commenta il sindaco Fasoli - È una percentuale che speriamo di alzare con l'aiuto di tutti. Contestualmente alla firma dell'accordo è stato installato da Aido un monitor all'ingresso degli uffici comunali che fornisce le prime informazioni e indicazioni rispetto a una scelta consapevole di profondo senso civico e di altruismo".

Per qualiasi uteriore informazione è possibile visitare il sito istituzionale del ministero della salute www.trapianti.salute.gov.it, il sito dell'associazione Aido aido.it ed il sito digitalaido.it.