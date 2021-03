Covid: da venerdì apre un punto vaccinale anche a Mandello

Sarà attivo a Pra' Magno e potranno usufruirne gli over 80 residenti in paese, ad Abbadia Lariana e Lierna. Il sindaco Riccardo Fasoli: «Contiamo di mantenerlo attivo anche per tutte le altre fasce anagrafiche».

Un punto vaccinale in paese. Da venerdì 12 marzo la campagna di vaccinazione anticovid partirà anche a Mandello del Lario, a disposizione di tutti gli over 80 residenti nel comprensorio (Mandello, Abbadia e Lierna) che abbiano già provveduto alla registrazione sul portale regionale.

«Da martedì - spiega il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli - il sistema automatico regionale non invierà più l'sms ai cittadini dei tre comuni con il luogo e l'orario di somministrazione, ma gli stessi saranno contattati telefonicamente per fissare l'appuntamento su Mandello».

Attenzione: tutti coloro che hanno ricevuto o riceveranno l'sms di conferma di appuntamento su Lecco, dovranno seguire tale indicazione in quanto la loro dose vaccinale è già stata riservata.

«Contiamo di mantenere il luogo di vaccinazione anche per le successive fasce d'età - assicura Fasoli - Importante è che anche coloro che ancora non hanno effettuato la prenotazione del vaccino la facciano a breve per poter organizzare adeguatamente gli appuntamenti: la vaccinazione è l'unico modo per uscire da questa difficile situazione. Da martedì sarà disponibile sul sito comunale il documento di anamnesi che sarà possibile precompilare in parte, riducendo i tempi di attesa al momento della vaccinazione. La struttura dei servizi sociali sarà a disposizione per aiutare la cittadinanza nella compilazione».