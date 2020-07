Cura dei beni pubblici, i ragazzi di Living Land all'opera anche a Mandello

Come da qualche anno a questa parte con l'inizio del mese di luglio, ricompaiono indossando t-shirt colorate i gruppi di ragazzi protagonisti del Progetto Living Land, "La nuova sfida per trasformare la nostra comunità nel posto più bello in cui vivere”, come recita il bando di concorso. L'iniziativa è promossa a livello provinciale dalla Cooperativa Consolida in accordo con diversi comuni del territorio.

Distribuiti nei paesi della provincia lecchese, i giovani vestono per un periodo dell'estate i panni degli imbianchini piuttosto che quelli degli operatori di pulizia per ridare smalto e vitalità all'arredo urbano dei centri rivieraschi e montani. Un'esperienza vissuta da questi ragazzi con entusiasmo e dedizione.

La maggior parte di loro (nella foto il primo gruppo di questo mese) sono studenti sottratti quest'anno all'ultima parte del percorso scolastico causa emergenza Covid.

Li abbiamo incontrati con le mascherine indossate ai giardini di Mandello del Lario, dove, con pennelli alla mano, si sono attivati per tinteggiare le colonnine del gazebo di piazza Mercato, sotto la guida dell'educatore Gabriele. Molti gli apprezzamenti da parte dei passanti, che vedono in loro i conservatori degli arredi pubblici a volte deteriorati dagli agenti atmosferici.

Per domani il programma di lavoro stilato dagli uffici comunali preposti prevede la pulizia di tratti di spiaggia insieme ai volontari di Legambiente. Un'altra attività della prima quindicina di giorni in cui sono impiegati questi studenti delle superiori, che i cittadini non mancheranno di applaudire con un «Sono proprio bravi questi ragazzi».

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)