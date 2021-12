Lotteria "Mandello regala un sorriso": ecco tutti i numeri vincenti

Effettuata l'estrazione dei primi premi collegati al progetto "Mandello regala un sorriso" organizzato dai Servizi sociali di Mandello e da Valoriamo. All'estrazione, informano i Servizi sociali del Comune, non si è presentato pubblico. Sono stati estratti primo e secondo premio, e successivamente gli altri otto. In tutto sono 147 le schede partecipanti all'estrazione.

L'andamento dell'iniziativa

"Sono stati distribuiti alle famiglie bisognose buoni spesa per un totale di 3.400 euro" ha spiegato l'assessore Guiodo Zucchi. "Buoni che potranno essere spesi liberamente nei negozi convenzionati, cioè senza vincoli sulla tipologia di articoli acquistabili, tranne solo pochi casi, ad esempio non si potranno acquistare gettoni per gioco d'azzardo, gratta e vinci, schedine, scommesse e superalcolici". Alcuni esempi di generi acquistabili: pranzi e cene (previa prenotazione); ricariche telefoniche; gelati; torte; abbonamenti a colazioni o caffè o gelati; biglietti treno; pagamenti bollette tramite il canale Sisal.

Il progetto

"Le 147 schede complete di bollini indicano un fatturato generatore di 29.400 euro spalmato sulla quindicina di esercizi aderenti. Cifra alla quale si aggiungeranno i 650 euro dei premi estratti e 3.400 euro dei buoni spesa assegnati alle famiglie mandellesi in difficoltà economica" prosegue Zucchi. Come da regolamento, la distribuzione dei bollini di 'Mandello regala un sorriso' è sospesa durante il periodo natalizio, durante il quale è in atto il concorso Magico Natale 2021.

Tutti i numeri vincenti