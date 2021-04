Mandello, riparte la rassegna cinematografica interrotta a ottobre per il covid

In cartellone sette titoli con inizio alle ore 20 e conclusione per garantire il rientro entro le 22. La Pro loco: «In programma molti eventi all'aperto»

Mandello, riparte la rassegna cinematografica 2020/21 al cineteatro De Andrè. La Pro loco ha infatti definito elenco e orari per la conclusione della rassegna sospesa nell'ottobre 2020 a causa della pandemia: una notizia non scontata, considerate le scelte diverse operate presso molte altre sale.

L'inizio degli spettacoli cinematografici è stato stabilito alle ore 20, così da avere la garanzia del termine dello spettacolo entro le 22, prima del coprifuoco. Si è scelto di mantenere inalterato il cartellone dei film originariamente in programma.

I titoli in rassegna

06/05 - Un figlio di nome Erasmus

13/05 - Il giorno sbagliato (in sostituzione di Resistance La voce del silenzio, non più disponibile)

20/05 - La volta buona

27/05 - Bombshell la voce dello scandalo

03/06 - I miserabili

10/06 - Gamberetti per tutti

17/06 - Ritorno al crimine (titolo ancora da confermare)

Le iniziative verso l'estate

La Pro loco sta lavorando inoltre, in collaborazione con l'assessore alla Cultura del Comune di Mandello del Lario, all'organizzazione di numerosi eventi estivi che si terranno principalmente all'aperto per garantire la sicurezza del pubblico. Ne verrà data pubblica comunicazione terminata la programmazione e l'organizzazione. «Molte le altre attività - spiegano i volontari - che piano piano, e non con pochi sforzi, cercheremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi di far riprendere: dall'apertura dell'ufficio turistico alla Traversata del Lario. Verso fine maggio o primi di giugno, sapremo anche per queste attività/eventi, se sarà possibile la ripartenza e/o organizzazione».