In troppi non hanno ancora i sacchi rossi: a Mandello nuove giornate per il ritiro

Scatterà il 7 novembre l'attesa "rivoluzione" del sacco rosso a Mandello (e contestualmente ad Abbadia Lariana) per quanto riguarda la raccolta del rifiuto indifferenziato.

La popolazione, però, ancora non sembra avere risposto con entusiasmo e prontezza, o almeno questo traspare dalle parole del sindaco Riccardo Fasoli e dalla necessità per il Comune di proporre nuovi giorni di distribuzione dei sacchetti.

"Sono stati organizzati dei giorni di ritiro ai quali però non ha partecipato tutta la cittadinanza - spiega - Abbiamo quindi deciso di attivarci con ulteriori giornate prima e dopo il 7 novembre per consentire a tutti di ritirare i propri personali sacchetti rossi".

Le nuove date per il ritiro

In Piazza Leonardo da Vinci 6, sala consigliare accanto al Municipio.

Lunedì 17 Ottobre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Mercoledì 19 Ottobre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Venerdì 21 Ottobre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Lunedì 24 Ottobre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Mercoledì 26 Ottobre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Venerdì 28 Ottobre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Mercoledì 2 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Venerdì 4 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Lunedì 7 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Mercoledì 9 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Venerdì 11 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Lunedì 14 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Mercoledì 16 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Venerdì 18 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Lunedì 21 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Mercoledì 23 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Venerdì 25 Novembre 2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.30

"Porterà benefici ambientali"

Riportiamo le indicazioni utili fornite dal sindaco alla popolazione, che si possono reperire anche sul sito internet dell'Amministrazione comunale di Mandello. "Rispetto alle attuali modalità di raccolta non cambierà nulla o quasi; anziché utilizzare il 'sacco trasparente' o altri tipi di sacchetti, si dovrà utilizzare il nuovo sacco rosso che dovrete ritirare presso le sedi indicate e che sarà a voi associato.

In questa prima fase, rispetto a oggi, non saranno modificate né le frequenze di raccolta né le modalità di conferimento del sacco. Così come avveniva per il sacco trasparente, anche il nuovo sacco rosso non dovrà contenere nessun rifiuto riciclabile (come ad esempio bottiglie e flaconi in plastica, lattine, vetro, contenitori in tetrapak, scarti di cucina, cartoncino, pile, elettrodomestici, ecc.).

Per poter cogliere i benefici di questo nuovo modello, è molto importante fare una buona raccolta differenziata e conferire il sacco rosso solo quando è pieno. Differenziando al massimo e in modo corretto, il sacco si riempirà più lentamente e potrà essere esposto per il ritiro con minore frequenza. Siamo convinti che questo importante cambiamento porterà molti benefici ambientali al nostro territorio e confidiamo nella vostra indispensabile collaborazione per la buona riuscita del progetto".