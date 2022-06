Giornata ecologica a Mandello: raccolti dagli alunni 87 chili di rifiuti

Non ha deluso le aspettative la Giornata mondiale dell'Ambiente organizzata a Mandello del Lario su proposta del Consiglio comunale dei ragazzi. Coinvolti, nella giornata di sabato 4 giugno, i ragazzi dell'Istituto comprensivo Volta e alcuni bambini della scuola Pertini uniti nella "missione green" di raccogliere i rifiuti abbandonati e rendere così ancora più nello e pulito il paese.

Sotto la lente dei giovanissimi operatori ecologici muniti di sacchi e guanti protettivi, sono state in particolare le zone a lago di Mandello. Dopo il ritrovo allo stand di Comune e Silea nella piazza del municipio, l'operazione ha preso avvio dalla zona “Quattro ruote”, con finale ai giardini pubblici, setacciando le spiagge del Campeggio, Mulini, Campo sportivo.

In due ore e mezza di lavoro il quantitativo raccolto ha raggiunto gli 87 chilogrammi di rifiuti (86,5 per la precisione), con scarti di vario genere: dalle bottiglie di vetro alle grate di ferro, gomme d'auto e metalli, senza dimenticare e l'immancabile "trofeo" dei mozziconi di sigaretta con i quali è stato riempito un secchio. A tale proposito alcuni studenti della media di Mandello e Abbadia hanno ideato degli appositi contenitori per mozziconi portatili, quale custodia per evitare la dispersione nell'ambiente.

Per la cronaca, i dati emersi dalla raccolta dello scorso anno parlavano 149 kg di rifiuti raccolti, contro la minore quantità trovata sparsa nel corso di questa giornata ecologica 2022. Un dato che va nella direzione di una lenta, progressiva inversione di tendenza, letta in una graduale attenzione all'ambiente in cui viviamo.

A fine operazione dai “Fuoriclasse”, l'associazione dei genitori e sostenitori dell'Istituto, sono andati i ringraziamenti alla Scuola media Volta, all'Amministrazione comunale, a Silea per la donazione dei cappellini, guanti e sacchi per i rifiuti. Anche la Protezione civile, trasportando a mezzo di un furgoncino i rifiuti raccolti, ha supportato i piccoli ecologisti, mentre il Gruppo Alpini di Mandello ha offerto ai partecipanti una ricca merenda.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)