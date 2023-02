Scatta a Mandello la seconda raccolta di prodotti destinati alla Turchia

La proverbiale generosità dei mandellesi coglie ancora nel segno. A distanza di poco più di una settimana dal terremoto che ha colpito una vasta area al confine fra Turchia e Siria causando oltre 40mila morti, il Comune lariano si è attivato per sostenere una seconda raccolta di prodotti da inviare con una pronta consegna.

L'Assessorato ai Servizi sociali, rappresentato da Guido Zucchi, si affianca alla comunità turca mandellese nell'organizzazione della logistica.

La prima raccolta, settimana scorsa, ha permesso di raccogliere oltre 4 tonnellate di aiuti (in particolare vestiti) destinati alle popolazioni colpite dal sisma, grazie all'impegno in prima persona di Ahmet Avdagi.

Venerdì racconta fuori dagli alimentari

"Con la collaborazione del Gruppo Alpini di Mandello e di altre associazioni sempre pronte a intervenire - spiega Zucchi - si sta anche organizzando una raccolta mirata di prodotti alimentari per venerdì fuori dai principali esercizi alimentari mandellesi".

Una solidarietà che esce ben al di fuori dei confini del paese. "A Mandello sono arrivati e sono ancora in arrivo prodotti dall'Abruzzo - continua l'assessore - in ringraziamento alla nostra comunità turca che è stata presente durante il nostro terremoto. Così come è stata presente e attiva a Mandello durante la pandemia".

Nella locandina sottostante riportiamo i generi richiesti per la raccolta.