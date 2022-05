Dopo due anni di stop a Mandello tornano le serate con i giochi in scatola

A Mandello si torna a giocare. Tornano infatti le serate organizzate dall'Ordine della Civetta che per due anni erano rimaste "congelate" per via della pandemia. Chiunque potrà vivere un momento di divertimento in compagnia.

L'Ordine della Civetta propone serate di giochi liberi in scatola per tutti e per tutte le età. La sede rimane sempre la stessa, la Biblioteca Comunale/ Centro diurno di via Manzoni.

"L'assessorato all'Istruzione e Cultura offre la sua collaborazione anche per intraprendere nuove iniziative sempre correlate al gioco - spiega l'assessore Doriana Pachera - Giocare, come viene indicato anche nella locandina, è un'attività che aiuta a crescere. Ogni gioco prevede il confronto quindi lealtà e correttezza, essenziale poi è il rispetto delle regole condivise da tutti i partecipanti".

Il gruppo prevede la presenza anche di minori (in tal caso è obbligatorio la presenza di un genitore/tutore), così che adulti e bambini/ragazzi possano giocare gomito a gomito supportandosi e aiutandosi reciprocamente. "Insieme si ride, si scherza e appunto si gioca".

Per dare la possibilità di cenare con calma l'ora di inizio è prevista per le 21 e poi a oltranza, i nottambuli possono fermarsi anche sino alla 1.30. La ripresa dell'attività è prevista per oggi, venerdì 13 maggio 2022.

Evento nel Festival

Sempre presso la biblioteca all'esterno o all'interno, in caso di brutto tempo sabato 14 maggio dalle ore 15 alle ore 18 si terrà "Pomeriggio di gioco", evento inserito nel Festival della Letteratura dedicato al gioco per bambini della scuola primaria e secondaria. Saranno a disposizione di tutti i partecipanti giochi, libri di giochi e sui giochi e... tante figurine. Chi lo desidera può portare anche giochi propri.