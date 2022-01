Mandello: a causa del covid anche quest'anno slittano le civiche benemerenze

Il covid non concede tregua, a Mandello slitta la consegna delle civiche benemerenze: la riesplosione dei contagi rende infatti impossibile lo svolgimento della cerimonia prevista dal Comune nel corso del Consiglio comunale del prossimo 19 gennaio.

È lo stesso sindaco Riccardo Fasoli ad annunciarlo, sottolineando anche a chi sono stati assegnati i prestigiosi riconoscimenti per quest'anno: Nello Scenini, Comuità di mandello delle suore della carità di Santa Giovanna Antida e Archivio Comunale della memoria locale. Come lo scorso anno, quando saltarono, non sarà possibile consegnarle a breve.

"Avevamo pianificato per il prossimo mercoledì 19 gennaio un Consiglio comunale presso il cinema teatro per consegnare contestualmente le borse di studio assegnate per l'anno scolastco 2020/21 e le civiche benemerenze 2020 (Francesco Gala, volontari del Soccorso degli alpini, volontari del gruppo comunale di Protezione civile) e 2021. Putroppo la situazione pandemica non ci permette, ancora una volta, di festeggiare come dovuto i nostri benemeriti".

L'Amministrazione ha così pensato a soluzioni alternative. "Per le borse di studio, in accordo con tutto il Consiglio comunale, procederemo alla consegna presso la sala consigliare sempre il 19 gennaio a partire dalle ore 18, suddividendo le consegne in tre gruppi per permettere almeno la partecipazione dei genitori - specifica Fasoli - Per le civiche benemerenze organizzeremo un apposito Consiglio nei mesi primaverili, confidando in maggiore tranquillità".