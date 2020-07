I lavori proseguono: SP72 chiusa altre due settimane tra Abbadia e Mandello

Ha creato qualche disagio agli automobilisti, per via della deviazione obbligatoria nelle frazioni alte di Abbadia e Mandello, ma occorrerà pazientare ancora qualche giorno: la chiusura della Strada Provinciale 72 all'altezza della Canottieri Moto Guzzi proseguirà infatti sino al 7 agosto.

A comunicarlo è il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli. La chiusura, in orario notturno (ore 21-6) ed esclusi sabato e domenica, si è resa necessaria per interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa di fronte alla sede del celebre circolo remiero, storicamente pericolosa. La fine dei lavori era prevista per sabato 26 luglio, ma ora è giunta una proroga fino al 7 agosto, dunque di altre due settimane.

A spiegarlo è lo stesso Fasoli: «L'estensione della chiusura si è resa necessaria per terminare in sicurezza i lavori, resi difficili in questa settimana dalle continue perturbazioni serali e notturne che non hanno permesso di procedere spediti». Come scritto, qualche piccolo disagio si è verificato alla viabilità, in particolare venerdì sera, con l'intenso traffico estivo deviato a Crebbio e Maggiana, su strade tortuose e purtroppo ultimamente dissestate causa continui lavori.

La nuova chiusura, informa il Comune, avverrà dalle ore 21.30 (dopo il passaggio del pulmann sostitutivo proveniente da Mandello) alle ore 6 dal lunedi al venerdi (sabato 1 e domenica 2 esclusi).