"Trova la mascherina", per Carnevale i bambini passano al setaccio i negozi di Mandello

Il Comune di Mandello e i commercianti ci hanno preso gusto. Continua la collaborazione tra l'assessorato al Commercio e al Turismo, la Pro Loco e gli esercenti del paese, già sperimentata con successo a Natale e in occasione della festa di San Valentino.

Per il Carnevale sarà proposto un gioco che coinvolge i bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria: "Trova la mascherina". A partire da mercoledi 16 febbraio, per una settimana, verranno nascoste nelle vetrine di nove negozi mandellesi delle mascherine che i bambini dovranno individuare per ricevere un pezzo del puzzle che potranno comporre e colorare.

Tutti i lavori dei bambini verranno esposti al cineteatro De Andrè domenica 27 febbraio in occasione dello spettacolo "Le Magie di Zio Potter" programmato per le ore 15 e durante il quale verranno sorteggiati i vincitori per le categorie Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria. A concludere e completare la festa, dopo lo spettacolo i bambini troveranno sulla Piazza Leonardo da Vinci coriandoli per un momento di divertimento.

"Un team ormai collaudato"

"Abbiamo voluto organizzare dei momenti di festa, nel rispetto del periodo di emergenza sanitaria in cui ancora ci troviamo, per permettere ai nostri bambini di ritrovare la gioia di trascorrere un pomeriggio con la famiglia e gli amici - commenta l'assessore al Commercio e al Turismo Silvia Nessi - Il mio grande grazie va, come sempre, ai commercianti mandellesi che hanno scelto di dare il loro contributo, alla Pro loco che sostiene le nostre iniziative e alla struttura comunale che ha curato l'organizzazione: un team ormai collaudato".