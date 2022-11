Valentina apre un negozio puntando su idee e creatività (condivise)

Negli anni Novanta in quegli spazi si erano susseguite due attività di coiffeaur, più avanti un laboratorio di gelateria, per arrivare ad oggi con la recente apertura di “Una idea che vale”. L'attività è ubicata nello spazio commerciale di piazza IV Novembre nel rione di Molina a Mandello del Lario. Ad accoglierci la titolare Valentina Lafranconi: "Ho scelto questa denominazione sia perchè richiama il mio nome, sia perchè ho potuto mettere in risalto il verbo valere che ha il preciso significato di contare".

Questo perchè nel negozio di Valentina si fabbricano regali su ordinazione del committente, con l'obiettivo di "creare qualcosa di particolare e speciale per chi riceve il dono, ma anche fare qualcosa per se stessi". La negoziante ha inoltre deciso di dare un'impronta green prediligendo l'uso di materiali naturali per i prodotti che va dunque a confenzionare in una condivisione di idee con il cliente. Si tratta, in particolare di carta, cotone e legno.

Quello sguardo alle tradizioni per creare con passione

In questa sua attività Valentina cerca di unire le tradizioni del passato, guardando alle nuove esigenze del pubblico. "Sono nata negli anni '80, tra breve compirò 40 anni. Ho quindi vissuto il periodo della transizione tra due epoche. Quella più antica della mia infanzia, in cui aiutavo mia nonna a lavare i panni al lavatoio pubblico di Luzzeno. Poi, nelle estati che passavo in Valbiga (località montana sopra la frazione di Rongio) guardavo il nonno lavorare alla realizzazione di gerle, cestini in vimini, i piatti e la basla su cui si versa la polenta". Atmosfere dei tempi passati, che hanno influito sull'animo creativo di Valentina. Dotata di grande manualità, fin da piccola si costruiva i regali da sè, una passione che oggi ha trasformato in lavoro portandola nel suo negozio inaugurato nei giorni scorsi scorsi, per la precisione sabato 12 novembre.

Una sorta di bottega allestita al suo interno con arredamento vintage, dal tavolo alla macchina da cucire Singer, dalla bilancia pesa materiali ai prodotti già in esposizione, nulla è lasciato al caso ma scelto con oculatezza. Anche il logo scelto come emblema del negozio ha un senso: viene infatti raffigurata una lampadina con all'interno un cuore, per significare l'amore che Valentina mette dentro un' idea.

"Le nuove tecnologie non sono tutto"

Anche con i suoi negozi di vicinato Molina vuole essere una frazione da vivere, dove il passato resta vivo grazie a chi respira ancora la calda atmosfera della nonna attenta a sferruzzare nel fare la calzetta per i nipoti. Ricordi che furono, riproposti in un'epoca tecnologica dove tutto diventa invece immediato e veloce. Valentina Lafranconi ha però voluto fermare l'orologio del tempo: "Ho sempre sperimentato molte tecniche, ma sono molto affezionata a queste lavorazioni manuali che richiamano un po' il passato e richiedono anche diverso tempo e le giuste attenzioni. Dalla metodologia di uncinetto e ricamo si è aggiunta la passione per la carta che mi consente di dare pieno sfogo alla mia creatività".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)