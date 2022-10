La musica di Samuele e Andrea emoziona il pubblico

L'ottima adesione di pubblico presso la sala della Fondazione Carcano a Mandello ha confermato l'indice di gradimento per i 12 pomeriggi musicali lariani, giunti con ?Diabolico strumento: il violino? alla sua sesta tappa. A far vivere e trasmettere emozioni con questo strumento, il giovane Samuele Di Gioia, classe 1996, accompagnato al pianoforte dalla pianista Andrea Boga.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'Associazione Lago di Como in musica capitanata a Mandello da Guido Zucchi, all'assessorato alla Cultura e alla Fondazione Carcano, uniti nel comune intento di avvicinare il pubblico al mondo della musica. Il tutto all'interno di un progetto coordinato dal maestro Luciano Guglielmo Andreoli, personaggio con alle spalle un curriculum di grande caratura.

A far scoprire al pubblico presente al concerto il ?diabolico? strumento, attraverso le musiche di Bach, Corelli, Paganini, Cremonesi, lo stesso Andreoli e l'esecutore Di Gioia. Suonando un violino Sebastian Kloz del XVIII secolo, gentilmente prestato dalla docente Livia Baldi, segnando cosi il punto più alto del pomeriggio in musica.

Il giovane violinista dal 2021 è membro del Dorè String Quartet, ensemble selezionato per partecipare all'Orlando festival ed ad festival di Musica sacra di Maastricht. Le sue esecuzioni ampiamente applaudite hanno avuto il valido supporto della pianista di origini anglo-spagnole Andrea Boga. Strumentista con grandi possibilità espressive con un repertorio che spazia dal barocco alla musica del XX secolo. Prossimo appuntamento in calendario, il settimo, il 15 ottobre alle ore 21 presso il Teatro San Lorenzo. Sette pianisti interpretano le età del genio Chopin. Un'altra occasione per vivere la musica in tutte le sue eccelse declinazioni.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)