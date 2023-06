Sindacati: in 150 da Lecco per difendere la salute. “Tante cose non vanno bene”

Buon numero di delegati lecchesi a Roma per la manifestazione nazionale della Cgil. Circa 150 persone, partite con i treni speciali messi a disposizione dalla Cgil Lombardia, hanno partecipato al momento in difesa del diritto alla salute. Il secondo appuntamento è previsto, sempre a Roma, per sabato 30 settembre, in opposizione a due riforme governative ritenute deleterie per il Paese, ovvero l’autonomia differenziata e il presidenzialismo.

“Siamo presenti a questa grande manifestazione voluta da noi e anche da molte altre associazioni laiche e cattoliche che credono che un mondo migliore sia possibile - ha ricordato Diego Riva, segretario provinciale della Cgil Lecco -. Oggi in campo ci sono due temi importanti. Il primo è quello legato a salute e sicurezza, il secondo alla sanità pubblica. Oggi gli infortuni sono in aumento e lo sappiamo tutti, come sono in aumento anche le malattie professionali. E si continua a morire ancora troppo, mentre si lavora e questo non è più accettabile. Partendo dalla sanità, tra l'altro, che sta diventando insopportabile per tutti. Serve investire assolutamente nella salute, serve investire in un sistema pubblico e non in quello privato, quindi cambiare paradigma. I temi per prenotare un esame o una visita ormai sono inaccettabili e per tutti, soprattutto in un momento in cui la povertà è oramai sotto gli occhi di tutti, continua a essere aumentare”.

“Abbiamo ripetuto al presidente Meloni che non va bene la delega fiscale. La flat tax non va bene, non vanno bene i condoni fiscali, non vanno bene le azioni che hanno messo in campo a contrasto della precarietà e quindi mettendo in azione i voucher e così via. Ecco perché, in tutta questa questione, noi proviamo a dire che c'è la necessità di un'azione concreta, un'azione concreta che non può che partire dai rinnovi dei contratti nazionali che partendo dal pubblico impiego servono delle risorse economiche”.

“Gli abbiamo chiesto quanta disponibilità c'è da mettere in campo per la salute. Purtroppo oggi abbiamo avuto solamente una risposta, che è quella di calendarizzare incontri con i singoli ministeri. Ecco, le risposte che finora sono arrivate non sono sufficienti. Certo, valuteremo se c'è la volontà con i singoli ministeri e quindi la volontà di discutere, oppure se questa volontà è solamente una passerella che loro vogliono fare”.

“Se ci sarà volontà, noi siamo pronti. Ma abbiamo anche già detto con chiarezza che, per quanto ci riguarda, sul presidenzialismo e sull'autonomia differenziata noi staremo dalla parte della Costituzione. Le associazioni e le persone comuni non accettano queste condizioni che nelle prossime settimane si di trovare applicate”.