Fiocco azzurro in casa Locatelli: Manuel è diventato papà

Manuel Locatelli è diventato papà. Il centrocampista lecchese della Juventus, 25 anni compiuti a inizio gennaio, ha accolto tra le proprie braccia il primogenito Theo, nato dall'unione con la moglie Thessa Lacovich. Solo a giugno 2022 la coppia era convolata a nozze in una splendida location di Firenze: a fianco dell'atleta, nato e cresciuto a Pescate prima del trasferimento della famiglia a Galbiate, anche la sorella Martina e il fratello Mattia, attualmente attaccante del Missaglia in Promozione lombarda ma con un passato nel Lecco in Serie D. Poche settimane dopo i fiori d'arancio era arrivata la comunicazione della gravidanza.

Tornando al lieto evento, sono stati gli stessi Manuel e Thessa ad annunciare la nascita con un post apparso su Instagram: “10.03.23 - Theo Locatelli. Il dono più grande della vita", si legge nella breve descrizione lasciata a corredo della fotografia. Immancabili i commenti arrivati anche dal mondo sportivo: le felicitazioni, tra le migliaia, sono arrivate anche dalla Lega Serie attraverso l'account ufficiale, oltre che dagli ex compagni e amici fraterni Patrick Cutrone e Davide Calabria, il primo oggi al Como in Serie B e il secondo capitano del Milan. Tanti auguri!