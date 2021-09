Manutenzioni e opere, ecco come cambia la viabilità a Lecco

Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Tra questi anche quelli in via Agliati nel rione di San Giovanni, dove a inizio agosto si era verificato il crollo del muro di sostegno del campetto di calcio a seguito del forte maltempo, con il materiale franato che aveva travolto anche un'auto. Ecco il programma completo delle opere che si terranno nei prossimi giorni e le strade interessate.

Via Agliati, tratto tra via N. Castelli e Don Invernizzi, dal 25 agosto al 30 settembre, per esecuzione interventi di rispristino muro di sostegno, viene istituito senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti via Agliati in direzione corso Monte Santo; limite massimo di velocità 30 km/h; transito pedonale consentito lato civici pari (impresa Rigamonti per conto di privati);

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sete stradale dal 20 al 24 settembre in via Beato Angelico, via Belledo, via Maroncelli, via Masaccio, via Polvara (impresa Valtellina di Gorle);

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sete stradale dal 22 al 23 settembre in via Parini, via Cantarelli (impresa Sirti spa di Milano);

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sete stradale dal 20 al 21 settembre in via Crollalanza, via Marsala (impresa Sirti spa di Milano);

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sete stradale il 23 settembre in via Cellini (impresa Sirti spa di Milano);

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per lavori di posa rete fibra ottica dal 20 al 25 settembre in corso San Michele al Carso, via Dei Partigiani, via IX Febbraio (impresa Ceit spa di San Giovanni Teatino per conto di Open Fiber);

Via Tubi, dalle 7 del 23 agosto alle 20 del 9 ottobre, per esecuzione di lavori edili e occupazione di suolo pubblico, viene istituito divieto di circolazione veicolare eccetto accesso/uscita ai civici 47 e 49, tratto compreso tra via XI Febbraio e l’ingresso pedonale A.T.S; sospensione senso unico di circolazione e istituzione doppio senso di circolazione solo per accesso/uscita ai civici 47 e 49; obbligo di dare precedenza e svolta a destra per i veicoli in uscita da via Tubi in via XI Febbraio; limite massimo di velocità 20 km/h (impresa Mi.Da Impianti srl);

Via del Roccolo, longitudinale restringimento per lavori di posa infrastruttura fibercop dal 20 al 23 settembre (impresa Sirti spa di Milano);

Via Risorgimento, longitudinale restringimento per lavori di posa infrastruttura fibercop dal 22 al 24 settembre (impresa Sirti spa di Milano);

Via Achille Grandi, parziale restringimento/attraversamento per lavori di posa infrastruttura fibercop dal 23 al 25 settembre (impresa Sirti spa di Milano);

Via Sant’Egidio, tratto all’altezza del civico 11, parziale restringimento per lavori di allaccio elettrico nuovi lampioni del parcheggio pubblico dal 21 al 22 settembre (impresa Corti Costruzioni di Galbiate per conto del Comune);

Via Roncale, parziale/longitudinale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete gas in data 20 settembre (impresa Devizzi di Cremeno per conto di LeReti);

Via Ghislanzoni, parziale/longitudinale restringimento per lavori di posa rete banda larga dal 22 al 26 settembre (impresa Daq Lan sra di Bergamo per conto Intred);

Via Belfiore, parziale/longitudinale restringimento per lavori di posa rete banda larga dal 22 al 26 settembre (impresa Daq Lan sra di Bergamo per conto Intred);

Lungolario Isonzo, nel tratto compreso tra il civico 23 e la piazza Cermenati, per occupazione suolo pubblico necessaria ad allestimento mostra evento, dalle 22 del 20 settembre alle 3 del 21 settembre, viene istituito divieto di sosta con rimozione forzata, in tutti gli stalli da fronte civico 23 (porticato ingresso palazzo delle Paure) all’ingresso piazza Cermenati; senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti Lungolario Isonzo in direzione via Leonardo Da Vinci; limite massimo di velocità 20 km/h.

Per maggiori informazioni sugli interventi in programma nei prossimi giorni è possibile contattare gli uffici del Comune di Lecco, in particolare il Servizio viabilità - 0341 481316 e il Servizio manutenzione - 0341 481371.