Niente stadio, annullata la Maratona del Calcio 2023

Niente Maratona del Calcio per il 2023. Questa volta non è la pandemia a cancellare l'appuntamento d'inizio estate - che sarebbe arrivato alla nona edizione -, ma la mancata concessione dello stadio "Rigamonti-Ceppi". La possibile alternativa era quella legata all'utilizzo del campo 1 del centro sportivo Al Bione: “È stata presa in considerazione ma si è convenuto che la Maratona è nata permettendo agli appassionati di giocare allo stadio. Cambiare luogo vorrebbe dire snaturarla tanto da farla diventare altro. Perderebbe l’autenticità che la rende unica e amata”, hanno scritto gli organizzatori rispondendo a un utente che chiedeva informazioni in merito.?

Nel 2023 niente Maratona del Calcio di Lecco

“Ciao a tutti. Semplicemente e senza voler fare nessuna polemica ma solo per far presente che quest’anno non si svolgerà la Maratona del Calcio. Sarebbe stata la nona edizione essendo partiti nel 2013 e avendo interrotto solo durante la pandemia. Abbiamo aspettato a formalizzarlo solo perché in fondo in fondo ci speravamo ancora ma, purtroppo, non ci è stato concesso l’utilizzo dello stadio comunale Rigamonti-Ceppi. Vi ricordiamo che la manifestazione è benefica e aggregativa. Inutile rammentare in questi anni quanti progetti finanziati e obiettivi raggiunti. Per noi comunque il più grande traguardo era poter far giocare ogni anno nel mitico Rigamonti Ceppi più di mille appassionati, tifosi, cittadini lecchesi, amanti del calcio che di anno in anno si davano appuntamento scendendo in campo con i nostri colori, vestendo la maglia dell’amicizia e calciando i palloni della pace. Non potete immaginare quanto fosse gratificante vedere la vostra passione e assistere alla vostra gioia nel farne parte. Ma vi promettiamo che sarà soltanto un arrivederci: appena le condizioni lo permetteranno torneremo per accogliervi nel nostro, nel Vostro stadio, per calciare ancora il nostro pallone, per sognare ancora un mondo migliore. Sempre e comunque palla al centro in attesa del prossimo goal… A presto AMICI!”.