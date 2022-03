Santa Maria Hoè, adulti e studenti in marcia per la pace

Una camminata per la pace. A proporla, questo pomeriggio, mercoledì 16 marzo, il Comune di Sana Maria Hoè con partenza dalla pista di atletica in Via don Carlo Turrini alle ore 14. Alla marcia parteciperanno gli alunni della scuola primaria "Luigia Bertone". La cittadinanza è invitata a partecipare.

"Vogliamo la pace. Cammineremo per le vie e le frazioni di Santa Maria Hoè. I bambini della scuola primaria affiggeranno disegni contro la guerra nel paese - spiega il sindaco Efrem Brambilla - Nella scuola inoltre verranno raccolti viveri per l'Ucraina che verranno ritirati dai nostri volontari e portati all'associazione Cassago chiama Chernobyl".