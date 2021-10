Piovono massi sulla ciclopedonale di Ballabio. Bussola: “Colpa della Giunta Pontiggia/Deon”

Nuovo problema legato al dissesto idrogeologico. Ancora massi sulla pista ciclopedonale della piana di Balisio “voluta ed inaugurata nel novembre 2013 dalla Giunta Pontiggia/Deon”, ricorda il sindaco Giovanni Bussola. “Una scelta sciagurata - ha aggiunto il primo cittadino - quella di costruire una pista ciclopedonale proprio sotto la parete rocciosa in una zona ad alto rischio idrogeologico, la cui realizzazione è costata 400mila euro ai cittadini e che, nel solo ed unico anno di apertura, ha causato un ulteriore esborso di ben 44mila euro per interventi di manutenzione”.

Nel luglio 2014, a pochi mesi dall’apertura, il sindaco Pontiggia, consapevole dei rischi per l’incolumità delle persone, richiese alla Regione un contributo aggiuntivo, mai concesso, per la messa in sicurezza di 476mila. “La ciclopedonale venne poi chiusa per motivi di sicurezza nel 2015, per merito di una saggia decisione del sindaco Consonni, e da allora si sono succeduti diversi episodi di distacco dalla parete sovrastante, alcuni dei quali hanno raggiunto la ciclabile”.

Le indagini

L'ultimo episodio in ordine temporale risale a pochi mesi fa, nell’agosto 2021, quando un grosso masso delle dimensioni di circa 1 metro cubo è rotolato fino ad arrestarsi proprio sul tracciato ciclopedonale. Il geologo Matteo Lambrugo, che già nel 2017 aveva predisposto una valutazione della pericolosità del versante a monte della pista ciclopedonale confermando la fondatezza della scelta di chiusura per ragioni di sicurezza, ha già effettuato un sopralluogo e constatato le grosse dimensioni del masso. La fitta vegetazione tuttavia ha indotto a rimandare uno studio più approfondito su questo ennesimo episodio di distacco nella prossima stagione invernale.

“Le ragguardevoli dimensioni di questo masso - ha concluso il Sindaco Bussola - avrebbero potuto causare gravissime conseguenze alle persone e pertanto si rammenta l’importanza del rispetto dell’ordinanza interdittiva”.