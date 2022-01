Si forgiano i manager del domani: torna il Master di Lecco100

Sono aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione del Master comportamentale di management organizzato da Lecco100. La proposta di Confcommercio, rivolta a giovani talenti desiderosi di mettersi in gioco, punta a offrire un percorso di valorizzazione articolato e ricco di opportunità.

"Anche quest'anno il Master si svolgerà online come nelle edizioni 2020 e 2021. L'emergenza Covid-19 non ci permette ancora di tornare in aula: almeno nella fase iniziale terremo questa modalità che comunque non ha certo impedito negli ultimi due anni ai partecipanti di uscire da questo percorso arricchiti - evidenzia il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri - Il nostro obiettivo resta sempre quello di fornire maggiore consapevolezza ai giovani che accettano la nostra proposta. Su cosa lavoriamo al Master? Sulla creatività, sulle skills necessarie per i futuri manager-imprenditori, sulla capacità di andare in profondità nei metodi di conoscenza. Il tutto lavorando in gruppo e allenandosi anche ad avere uno 'sguardo diverso'. Continuiamo come associazione Lecco100 a credere che si tratti di un'opportunità da non perdere. Chi può partecipare? Guardando alle passate edizioni dico soltanto che ci vogliono talento, disponibilità e impegno e che vanno bene tutti i percorsi scolastici di provenienza".

Da febbraio a maggio 2022

La dodicesima edizione del Master "Competenza, Convinzione, Cuore, per cercare, trovare e valorizzare i talenti" si terrà da febbraio a maggio 2022: la partecipazione come sempre è gratuita. "L'attività di formazione prevede lezioni teoriche e testimonianze di imprenditori e manager del nostro territorio - prosegue il presidente Belgeri - E mi piace anche sottolineare l'apporto di giovani 'masterizzati', ovvero di quanti hanno preso parte a edizioni passate: il loro contributo e la loro esperienza sono sempre preziosi".

Tutti i giovani interessati al Master gratuito di Lecco100 possono inviare il proprio curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell'associazione Lecco100 prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un'eventuale selezione.