Professionisti per i matrimoni: 26 lecchesi premiati con i Wedding Awards 2023

Quello del matrimonio è, per tantissime persone, uno dei giorni più attesi nel corso della vita. E i professionisti lecchesi sanno il fatto loro in fatto di organizzazione e gestione dell'evento. Da dieci anni il noto portale matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide e referente del settore nuziale in Italia, che ha dato il benvenuto all’anno nuovo rendendo noti i nomi dei professionisti e delle aziende che hanno conquistato il prestigioso Wedding Award grazie al loro impegno e duro lavoro dimostrato con i matrimoni del 2022, “un anno memorabile per il settore”.

Grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate lo scorso anno il portale ha annunciato i nomi dei vincitori della 10ª edizione dei Wedding Awards, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni.

I Wedding Awards sono stati assegnati alle seguenti categorie:

Banchetto: Castello di Cernusco Lombardone, Castello di Rossino, Villa Castelbarco Pindemonte Rezzonico, Villa Subaglio e Griso Panorama Restaurant;

Catering: Rocca Ricevimenti;

Fotografia: Alessio Arrigoni Fotografo, Artmovement, Debora Folla Fotografia Emozionale, Fabrizio Foto, Vanessa Tomasin Photo, Walter Vanalli Photographer;

Musica: Adriano Dj e Music Live, Bio Live, Clemmy Deejay, Latiano Francesco Sax Voce Dj, Magnicomi;

Bomboniere: Particolari;

Fiori e decorazioni: Carolina Stefanoni Flower Designer, Florapiù, Mille e un Evento, Florista Adda;

Sposa e accessori: Angeli Tuttosposi;

Sposo e accessori: Levi Moda Uomo, Ma-con Abbigliamento Su Misura;

Bellezza e benessere: Annalisa Golinelli.

I Wedding Awards

I Wedding Awards, i premi più prestigiosi del settore nuziale, sono nati con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dalle aziende del settore nuziale in Italia e con gli anni è diventato un marchio di garanzia per le coppie alle prese con i preparativi di nozze. Attualmente, questi premi si basano su più di 8 milioni di recensioni di coppie iscritte ai portali del gruppo. Una cifra importante in continuo aumento che rende i professionisti premiati estremamente orgogliosi e motivati a competere per vincere il premio anno dopo anno. Non esiste, infatti, giuria migliore delle coppie soddisfatte di essersi affidate a dei professionisti per un’occasione così importante come le nozze.

I Wedding Awards hanno premiato le aziende più votate dalle coppie convolate a nozze nel 2022 tra più di 69.000 professionisti di diverse categorie iscritte al portale, tenendo conto della professionalità e della qualità del servizio offerto. È per questo che le coppie svolgono un ruolo fondamentale nell’assegnazione dei premi, perché grazie alle loro opinioni e dopo aver usufruito dei servizi o prodotti acquistati per il matrimonio, possono decretare i vincitori. Per questa ragione, questo premio è il più ambito del settore e il più apprezzato sia dai professionisti, che lo considerano un riconoscimento al lavoro ben svolto, sia dalle coppie, per le quali rappresenta una garanzia di professionalità ed esperienza nel settore dei matrimoni.

Tutte le edizioni sono speciali, ma quest’ultima ancora di più. Secondo José Melo, vicepresidente dell’Ufficio Vendite per l’Europa di matrimonio.com: “Dopo due anni di pandemia molto difficili per il settore, in cui i professionisti sono stati costretti a fermare l’attività subendo gravi perdite, quest’anno possiamo finalmente parlare di un’edizione in cui i matrimoni sono stati celebrati in grande stile. Le aziende e il loro staff hanno lavorato senza sosta, weekend compresi, e hanno allungato la stagione dei matrimoni praticamente per tutto il 2022; per questo, oltre al riconoscimento individuale, i Wedding Awards 2023 vogliono essere un omaggio a tutti i professionisti e le imprese che hanno lavorato duramente per mettere in moto la ripresa del settore”.