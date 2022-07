Boom di matrimoni da fiaba a Varenna: due coppie su tre sono straniere

Varenna sempre più "paradiso ideale degli sposi". Sono infatti in aumento le coppie che da ogni parte del mondo giungono nel suggestivo borgo lariano per pronunciare il fatidico "sì". E non a caso il comune varennese è noto come "paese degli innamorati" (anche) per via della scenografica passeggiata affacciata sul Lago di Como.

Si può davvero fare il giro d'Europa e del mondo leggendo le statistiche fornite dal Comune di Varenna sui matrimoni già celebrati e che verranno celebrati quest'anno. Se il numero totale delle celebrazioni è aumentato quasi del 70% rispetto al 2019, ciò che colpisce sono le diverse nazionalità degli innamorati che hanno scelto di convolare a nozze nella magica cornice del borgo lariano.

Solo un terzo gli italiani, che superano di poche unità le coppie britanniche giunte sul lago per suggellare il loro patto d'amore; a seguire, scorrendo l’elenco: Germania, Stati Uniti, Russia, Estonia, Lituania, Austria, Polonia, Australia, Finlandia.

Al fascino del lago e della bellezza genuina di Varenna si aggiunge certamente la possibilità di svolgere le cerimonie nei favolosi ambienti di Villa Monastero e Villa Cipressi, due location da fiaba per i promessi sposi.

Le nazionalità delle coppie nel 2022