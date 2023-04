La comicità di Max Angioni al Jolly, ed è subito sold-out

Uno dei comici del momento, protagonista delle ultime stagioni, al Jolly di Olginate. Ed è subito sold-out. Max Angioni, comasco classe 1990 rivelatosi prima sul palco di Italia's got talent e poi a "LOL - Chi ride è fuori" (passando per Zelig), sarà in scena giovedì 13 aprile alle 21.

Lo spettacolo

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo.

La verve tipica della stand-up comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto, in cui Max torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui è diventato celebre. Miracolato perché rispolvera avvenimenti epici - come quelli descritti nel Vangelo - e li rielabora in una chiave comica ed eccentrica. Miracolato perché Max è stato protagonista di un'escalation di successi, nell'ultimo anno, che lo hanno fatto sentire così fortunato da provare a immaginare nuovi miracoli moderni.