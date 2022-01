20 Medaglie d'Oro in onore dei deportati nei lager: tutti i nomi

La tradizione e il ricordo vanno avanti, nonostante tutto. La legge numero 211 approvata il 20 luglio 2000 ha riconosciuto nel 27 gennaio, giorno dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il "Giorno della Memoria" al fine di "ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati".

Anche nel 2022 il permanere dell'emergenza da Covid-19 comporta una forte limitazione alla possibilità di intraprendere iniziative per rendere omaggio alle vittime di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell'Europa e per conservare la memoria, impedendo di consegnare, nella consueta formula collettiva degli scorsi anni, le 20 Medaglie d'Onore che lo Stato italiano ha concesso, ai sensi della legge n.296/2006, a cittadini di questa provincia, militari e civili, che nell'ultimo conflitto mondiale sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra e, nel caso che il diretto beneficiario sia deceduto, al familiare più stretto.

Per questo motivo, il prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha concordato direttamente con i sindaci la consegna in loco delle Medaglie ai congiunti dei medagliati, al fine di evitare spostamenti in un periodo ancora molto delicato da un punto di vista sanitario. Il 27 gennaio il prefetto si recherà nei comuni di Barzago, Casatenovo e Lecco per consegnare le prime 4 medaglie alla memoria.

I cittadini premiati

Ecco l'elenco di coloro ai quali è stata concessa la medaglia d'onore, con ripartizione per comune.

Comune di Barzago

Ziella Luigi

classe 1921 nato a Francavilla In Sinni (Potenza) (deportato in Germania dal 08/09/1943 al 08/05/1945)

De Franco Nicolino

classe 1921 nato a Mormanno (Cosenza) (deportato in Germania dal 09/09/1943 al 01/04/1945)

(unico richiedente)

Comune di Calolziocorte

Bazzi Leandro

classe 1921 nato a Brembilla (Bergamo) (deportato in Germania dal 09/09/1943 al 08/09/1945)

Comune di Casatenovo

Rocca Giuseppe

classe 1910 nato a Casatenovo (deportato in Germania dal 14/09/1943 al 23/03/1945)

Comune di Civate

Castelnuovo Carlo

classe 1922 nato a Valmadrera (deportato in Germania dal 12/09/1943 al 25/07/1945)

Castelnuovo Pietro

classe 1924 nato a Valmadrera (deportato in Germania dal 08/09/1943 al 08/05/1945)

(unico richiedente)

Comune di Lecco

Castelnuovo Angelo

classe 1921 nato a Germanedo di Lecco (deportato a Dessan – Germania dal 09/09/1943 al 01/06/1945)

Comune di Galbiate

Marchetti Secondo

classe 1921 nato a Mandello (deportato in germania dal 09/09/1943 al 01/09/1945)

Comune di Mandello del Lario

Busi Ambrogio

classe 1914 nato a Casargo (deportato a Hammerstein – Germania dal 12/09/1943 al 01/08/1945)

Lafranconi Giovanni

classe 1921 nato a Mandello (deportato in Germania dal 08/09/1943 al 13/12/1945)

Comune di Olginate

Grimaldi Luigi

classe 1923 nato a Belcastro (Cosenza) (deportato a Belgrado dal 27/09/1943 al 01/04/1945)

Comune di Olgiate Molgora

Mauri Guido

classe 1922 nato a Mondonico (Varese) (deportato a Danzica dal 08/09/1943 al 01/04/1945)

Comune di Pagnona

Taddeo Giacomo

classe 1910 nato a Pagnona (deportato in Germania dal 09/09/1943 al 01/08/1945)

Comune di Primaluna

Manzoni Giuseppe

classe 1919 nato a Fraz.Cortabbio – Primaluna (deportato a Bremenvorde- Germania dal 08/09/1943 al 01/08/1945)

Selva Francesco

classe 1923 nato a Fraz. Barcone - Primaluna (deportato in Germania dal 12/09/1943 al 01/07/1945)

Comune di Taceno

Aldè Antonio

classe 1924 nato a Blevio (Como) (deportato a Muhlberg-Germania dal 09/09/1943 al 01/06/1945)

Comune di Valmadrera

Castagna Quirino

classe 1922 nato a Valmadrera (deportato in Germania dal 24/09/1943 al 06/06/1945)

Dell’Oro Andrea

classe 1913 nato a Valmadrera (deportato in Germania dal 22/11/1943 al 01/02/1945)

Vassena Gaetano

classe 1924 nato a Valmadrera (deportato in Germania dal 09/09/1943 al 08/05/1945)

Comune di Verderio

Airoldi Giovanni

classe 1921 nato a Verderio (deportato in Germania dal 09/09/1943 al 19/09/1945)