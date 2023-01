Lecco ricorda i deportati con la consegna delle medaglie d'onore

Lungo Giorno della Memoria in tutto il Lecchese. Nel corso della giornata il prefetto Sergio Pomponio e gli amministratori hanno consegnato 18 medaglie d'onore ai familiari dei cittadini deportati nel corso dell'occupazione nazista, destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Nel corso della mattintata è stata posata una pietra d'inciampo a Cassina Valsassina in ricordo di Rinaldo Combi, mentre nel primo pomeriggio n'è stata posata una in ricordo di Giovanni Battista Todeschini a Premana. A metà pomeriggio l'Auditorium della Casa dell'Economia di Lecco è andata in scena la consegna di 9 medaglie, mentre altrettatante sono state consegnate al Cineteatro di Pasturo alle 9.30.

Momento toccante, bagnato dai ricordi dei famigliari delle persone premiate. Si tratta di:

Carlo Bellati (nato a Premana l'8/01/1926 - famigliari residenti a Premana)

Antonio Canali (nato a Lecco il 12/11/1911 - famigliari residenti a Cortenova)

Antonio Silvio Cedro (nato a Crandola Valsassina il 17/12/1897 - famigliari residenti a Margno)

Carlo Codega (nato a Premana il 28/02/1924 - famigliari residenti a Premana)

Ambrogio Crippa (nato a Oggiono il 07/12/1909 - famigliari residenti a Margno)

Carlo De Vignani (nato a Margno il 31/08/1914 - famigliari residenti a Margno)

Ezio Frigerio (nato a Lecco il 24/03/1905 - famigliari residenti a Cassina Valsassina)

Mario Galperti (nato a Cortenova il 12/06/1926 - famigliari residenti a Cortenova)

Giuseppe Tantardini (nato a Taceno l'11/06/1922 - famigliari residenti a Parlasco)

Luigi Beretta (nato a Casatenovo il 17/01/1915 - famigliari residenti a Casatenovo)

Angelo Brambilla (nato a Bosisio Parini il 15/09/1919 - famigliari residenti a Bosisio Parini)

Luigi Cariboni (nato a Dervio il 9/01/1917 - famigliari residenti a Colico)

Pietro Castagna (nato a Civate il 20/06/1919 - famigliari residenti a Civate)

Vincenzo Castagna (nato a Civate il 9/12/1916 - famigliari residenti a Civate)

Paolo Cogliati (nato a Montevecchia il 6/05/1924 - famigliari residenti a Cernusco Lombardone)

Gino Goggia (nato a Sueglio l'11/11/1923 - famigliari residenti a Sueglio)

Emanuele Molteni (nato a Molteno il 10/06/1922 - famigliari residenti a Molteno)

Carlo Redaelli (nato a Ello il 27/02/1917 - famigliari residenti a Olginate)

All'esterno dell'auditorium è stata esposta la mostra dal titolo "In treno con il Beato Teresio Olivelli", omaggio all'alpino deportato a Innsbruck, Fossoli e Hersbruck.