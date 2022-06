A Lecco la consegna delle Medaglie d'Onore a 24 deportati della Seconda Guerra Mondiale

Non disperdere mai la memoria. Nel corso della mattinata di martedì 28 giugno il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha consegnato 24 Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla memoria di ventiquattro cittadini italiani residenti nella nostra provincia, deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

“Il passato è condannato all’oblio. Il passato non ha diritti. Fra i tanti diritti affermati o auspicati, quello di essere ricordati non è mai stato neppure proclamato. Ricordare può essere soltanto un dovere, e dunque il passato può sfuggire all’oblìo, e aiutarci a vivere, se ci sono persone che avvertono il dovere di dedicare tempo, intelligenza, e cura a mantenere viva la memoria degli uomini e delle cose”. Con queste parole il prefetto ha aperto la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, distinzioni onorifiche con le quali la legge approvata nel 2006. riconosce il sacrificio dei cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale. Ricordi commossi di uomini comuni, racconti di anni scarni e di stenti, che alcuni degli internati non hanno mai voluto partecipare alle loro famiglie.

Presenti i sindaci dei Comuni interessati, il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il presidente del Tribunale Ersilio Secchi, il procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso, i vertici provinciali delle Forze di polizia, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Armi.

Lecco, consegnate 24 Medaglie d'Onore

Comune di ANNONE BRIANZA

Frigerio Ernesto nato a Oggiono classe 1924

Comune di BALLABIO

Esposito Ferdinando nato a Lecco classe 1924

Saccardi Alfredo nato a Villafranca classe 1919

Comune di CALOLZIOCORTE

Rusconi Luigi nato a Malgrate classe 1924

Comune di CIVATE

Vassena Dionigi nato a Valmadrera classe1923

Comune di CORTENOVA

Artusi Antonio Serafino nato a Margno classe 1911

Mornico Amedeo nato Crandola Valsassina classe 1914

Comune di COSTA MASNAGA

Mapelli Luigi nato a Barzago classe 1921

Comune di GALBIATE

Meroni Primo nato a Oggiono classe 1920

Panzeri Natale nato a Consonno classe 1915

Comune di LECCO

Crimella Giacomo nato a Valmadrera classe 1921

Comune di MALGRATE

Aldeghi Paolo nato a Lecco classe 1924

Comune di MARGNO

Gatti Giuseppe nato a Margno classe 1924

Tantardini Melchiorre nato Margno classe 1919

Comune di MOLTENO

Corti Giuseppe nato a Molteno classe 1919

Comune di OGGIONO

Percassi Sandro nato a Clusone classe 1920

Comune di OLGINATE

Panzeri Carlo nato a Olginate classe 1914

Redaelli Lino nato a Ello classe 1919

Comune di PREMANA

Adamoli Antonio nato a Vendrogno classe 1909

Adamoli Carlo nato a Vendrogno classe 1914

Comune di VALMADRERA

Dell’Oro Angelo nato a Valmadrera classe 1920

Dell’Oro Giuseppe nato a Valmadrera classe 1912

Comune di BELLANO

Acerboni Giuseppe nato a Vendrogno classe 1923